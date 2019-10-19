У Києві затримали трьох осіб, які залізли на Південний міст заради фото. Двоє з них неповнолітні

Патрульна поліція Києва затримала трьох осіб, які залізли на Південний міст, щоб зробити фотографію. Двом затриманим немає 18 років.

Про це розказала пресслужба столичної поліції.

«Поліцейським вдалося дістатися на верхівку мосту, де вони виявили трьох невідомих. Оскільки існувала реальна загроза життю, інспекторам довелося затримувати вказаних осіб», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили, що двом затриманих хлопцям 12 і 13 років, а третього — 20 років.

«За словами дітей, їхній товариш хотів втілити свою мрію, піднятися на міст та зроби фото», — зазначили в поліції.

На місце події приїхали батьки та інспектори з ювенальної поліції.