На Донеччині поліція вилучила партію марихуани на понад мільйон

У Донецькій області співробітника національної поліції виявили у мешканця Волноваського району велику партію розфасованого наркотику. Крім того, чоловіка викрито у виготовленні наркосировини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

“Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що мешканець села Орловське Волноваського району зберігає вдома наркотичні засоби. Під час обшуку на подвір’я ї будинку 40-річного чоловіка було виявлено 84 запечатані поліетиленові пакети з марихуаною. Загальна вага готового до вживання канабісу – 21 м2″, – йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, вартість наркотику за цінами чорного ринку сягає понад один мільйон гривень.

Також у господарській будівлі співробітники поліції вилучили 50 висушених кущів конопель. Виявлену речовину та нарковмісні рослини спрямовано на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.