«Вона українка»: Каменських потрапила в топ-10 найгарячіших росіянок

Українська співачка Настя Каменських потрапила в рейтинг найсексуальніших жінок Росії від чоловічого журналу MAXIM. Видання опублікувало список на сторінці в Instagram.

Українка опинилася на восьмому місці топу. Варто відзначити, що це лише результати першого етапу голосування. А остаточний вердикт і рейтинг красунь Росії буде відомий лише в грудні.

«16 жовтня закінчився перший етап конкурсу «100 найсексуальніших жінок країни», під час якого за найкрасивіших актрис, співачок, спортсменок, провідних та інших знаменитих красунь голосували читачі MAXIM. З сьогоднішнього дня в гру вступає зіркове журі: знамениті цінителі жіночої краси складуть свій рейтинг. Підсумки будуть підведені в грудневому номері MAXIM», — йдеться у повідомлення.

Користувачів мережі здивувало, що в шорт-листі фігурували і супермодель Ірина Шейк, яка є уродженкою Челябінська. Коментатори слушно зауважили, що учасниці мають абсолютно різний статус і рівень популярності. Також одна з юзерів звернула увагу на той факт, що Каменських не росіянка, а українка.

«Не розумію, чому Беллуччі немає? Я так розумію, що громадянство адже не має значення?», «Дивно взагалі Шейк ставити в один ряд з усіма, це інший рівень, всесвітнє визнання. Її краса не вимагає голосувань або рейтингів», «Каменських українка», — йшлося в коментарях.