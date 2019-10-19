У Дніпропетровську сталася смертельна ДТП з поліцейським

У Дніпрі в суботу, 19 жовтня, в ДТП на Полтавському шосе загинув співробітник поліції. Ще чотирьох людей госпіталізували.

Його автомобіль винесло на зустрічну смугу руху, де він на повній швидкості вдарив Subaru, Mitsubishi, а після – зачепив Lada, передає «Інформатор«.

За попередніми даними, Ford, за кермом якого перебував коп, їхав по Полтавському шосе в бік виїзду з міста.

В районі перехрестя з вулицею Белградській водій не впорався з керуванням, іномарку занесло і вона виїхала на зустрічну смугу руху, де вдарила Subaru, після – Mitsubishi, яку відразу ж понесло у відбійник. Відомо, що у Mitsubishi був дитина, але він серйозно не постраждав.

Останнім Ford зачепив Lada, яка стояла на вулиці Белградській, і тільки потім зупинився.

Місце ДТП

Інформатор

З автомобіля чоловіка діставали рятувальники. Співробітники патрульної поліції намагалися йому допомогти, але безуспішно – від отриманих травм загинув на місці.

Відомо, що загиблий – співробітник поліції, старший дільничний Соборного відділення поліції. У момент аварії він не перебував на службі. Йому було 37 років.

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор

Місце ДТП

Інформатор