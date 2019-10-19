Яневський надіслав запит в ОП. Питає, чи існує поняття “дєвочка, яку треба захищати”

Журналіст Данило Яневський надіслав запит в Офіс Президента України, аби з’єднання з’ясувати, чи існує офіційне поняття “дєвочка, яку треба захищати”.

Про це він написав 18 жовтня на своїй сторінці у фейсбуці.

“Подавши до ОП офіційний запит. Цікавлюся, зокрема, чи існує офіційно таке поняття, як “дєвочка”, яку треба “захищати”? Якщо так, то хто саме і як має це робити? УДО? Особисто Голова Держави? Інша уповноважена ним особа? А якщо прессекретар “мальчік”? Коротко кажучи, купа питань – і це попри “формулу Шайнмаєра”, чи як його там? Про відповідь ви будете поінформовані негайно, але своєчасно”, – написав журналіст.

Раніше журналіст Данило Яневський подавши позов до суду у справі про перешкоджання прес-секретарем президента України Юлією Мендель роботі журналістів.