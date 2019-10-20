Леся Никитюк отметила день рождения на экстремальной высоте

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отметила свой день рождения
Как сообщает Politeka, фото с бокалом игристого вина телеведущая опубликовала в Instagram.
«Happy birthday to me🎁🎈🎂», — подписала она снимок.
Обратим внимание, что на фото у леди Ле ярко алые губы, на них и сделан акцент в макияже. Нюдовые тени и тушь слегка подчеркивают глаза. Леся Никитюк запечатлена на воздушном шаре на большой высоте.
Для полета селебрити надела тельняшку и подвязала ее черной спортивной кофтой. Волосы ее развивались в свете закатного солнца.
: politeka.net