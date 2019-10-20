Як запобігти смертельно небезпечному захворюванню

Запалення легенів або пневмонія є гострим інфекційним захворюванням, що може призвести до смерті людини. Саме пневмонія є частим ускладненням грипу. Тому, потрапити до лікарні із запаленням легень означає надовго втратити працездатність. Про те, як запобігти захворюванню, розповіла Уляна Супрун у мережі Facebook.

Від пневмонії помирають, тому лікар відразу повинен визначити цей ризик, враховуючи наступне:

Ясність свідомості: є запаморочення, порушення свідомості

Часте дихання: більше 30 вдихів в хвилину

Низький тиск: діастолічний тиск менше 60, або систолічний тиск менше 90

Вік більше 65 років.

Як зменшити ризик захворювання пневмонією

Вакцинуйтеся. Пневмонія є частим наслідком важкого грипу.

– Дітям до 5 років і дорослим старше 65 варто зробити щеплення від пневмококової інфекції. Така вакцинація дуже бажана людям з хронічними хворобами легенів і курцям. Коклюш, кір і навіть вітрянка можуть дати поштовх пневмонії. Знову ж таки, допоможе вакцинація. Навіть від вітрянки вакцина, яка необхідна жінкам, які не хворіли на вітрянку і планують завагітніти. Саме у вагітних жінок, а також людей з імунодефіцитними станами, вітрянка може викликати пневмонію – коментує Супрун.

Мийте руки з милом, водою і досить довго. Особливо після того, як прийшли на роботу або додому, після чхання, туалета, зміни дитині підгузників, приготування їжі і перед нею.

Киньте палити. Курці істотно вразливі до хвороб нижніх дихальних шляхів, і мають більш важкий перебіг.

: kreschatic.kiev.ua

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