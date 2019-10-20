На побережье Азовского моря заметили крайне редкое атмосферное явление (фото)

Запорожской области в Приморске местная жительница запечатлела на фото одно из редчайших явлений природы. Передает «НМ» со ссылкой на Вера Енчева.

Женщина, гуляя по городу, впервые в своей жизни увидела туманную радугу. По сравнению с обычной, дождевой радугой, туманная появляется намного реже.

Справка

Туманная радуга – это атмосферное оптическое явление, подобное всем известной цветной радуге. В отличие от обычной, эта радуга окрашена в очень бледные цвета, и, как можно понять из её названия, появляется она во время тумана, а не дождя. Если цветная радуга довольно частое явление, то туманную можно наблюдать весьма редко.

: nashemisto.dp.ua