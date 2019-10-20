Джонсон відправив у Брюссель два листи з проханням про відстрочення Brexit і з проханням її не давати

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, після поразки в Палаті громад, відправив у Брюссель лист з проханням про відстрочку Brexit, проте не став ставити під ним свій підпис.

Одночасно він відправив друге, підписане ним особисто лист, де висловлював думку, що відстрочка була б помилкою. І попросив лідерів ЄС звернутися до британського парламенту з проханням проголосувати за угоду щодо виходу з Євросоюзу в призначений термін.

Daily Mail уточнює, що листа було навіть три. У ще одному посланні кабінет міністрів дає зрозуміти, що перше послання — від парламенту, а не від уряду країни. Воно написано постійним представником Британії в Брюсселі сером Тімом Барроу.

Британський парламент, який вперше за 40 років зібрався в суботу, не затвердив угоду про «розлучення» з Європейським Союзом, узгоджену Борисом Джонсоном. І прем’єр-міністр за законом зобов’язаний був просити Брюссель про відстрочення виходу Великобританії з ЄС, який повинен був запланований на 31 жовтня.

Британія повинна була вийти з ЄС ще 9 березня, але парламент декілька разів відхиляв пропозицію тодішнього прем’єр-міністра Терези Мей за умовами угоди про вихід. Лондон отримав від Брюсселя відстрочку до 12 квітня, а потім до 31 жовтня.