«У хворої потрібно відібрати зброю і терміново лікувати»: Користувачі висміяли чергову витівку Чорновіл

Екс-депутат від «Народного фронту» Тетяна Чорновіл опинилася в центрі нового скандалу, який вона сама влаштувала.

Чорновіл заявила, що дасть у морду журналісту Сергію Шевчуку.

Як виявилося, Чорновіл не сподобалося, що журналіст поцікавився у неї, як вона стала володаркою нагородного автомата. При цьому питання так розлютив скандального екс-депутата, що вона накинулася на чоловіка, не соромлячись у виразах. «Ви не журналіст, ви – пі*араст», — заявила Чорновіл. Шевчук осторонь не залишився і запитав, чому Чорновіл так себе веде. У відповідь колишній депутат заявила, що не поважає журналіста і взагалі вважає, що такі люди не можуть бути журналістами. «Я за це можу і в морду дати», – резюмувала Чорновіл і запропонувала вибачитися за те, що Шевчук компрометує роботу журналіста.

При цьому користувачі з гумором відреагували на чергову витівку екс-депутата. «Вам не здається, що Танюшу пора терміново лікувати і відібрати у неї зброю?», «Чому дама досі на волі, вона повинна сидіти на нарах разом з Пашинським», «Дурна — вона і в Африці дура», «Скільки ж навколо дебілів, вгамуватися її хто-небудь», — пишуть коментатори.