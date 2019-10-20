Політолог: в Україні все робиться, щоб зберегти рейтинг Зеленського

Все, що зараз відбувається в Україні і, зокрема, в політиці, пов’язано з тим, щоб зберегти рейтинг Володимира Зеленського.

Скрізь за все беруть якісь інші люди, але не сам президент. Продаж землі вже починають вішати на «великого і жахливого» Гончарука, не мнее «жахливого» Мілованова. Інші проблемні питання також намагаються розподілити між оточенням Зеленського. Таку думку у відвертій розмові з журналістами висловив політолог Дмитро Корнійчук.

За його словами, люди поки що дивляться на злих бояр, вважаючи, що є добрий, довірливий цар Зеленський і є за його спиною страшні бояри, які з одного боку відмазують Порошенко, з іншого боку намагаються газо-транспортну систему продати, з третьої сторони проводити велику приватизацію всього, чого тільки можливо.

Дмитро Корнійчук додав, тут є якась гра, але поки що незрозуміла кінцева мета, з тієї ж продажем землі, яка насправді не потрібна ні Зеленському, ні Пінчуку з Коломойським, які на цьому не заробляють, тому що це не їхня сфера. Якщо Коломойському потрібна була дешева електроенергія з Росії, то він її отримав. Є лише підозри, що продаж землі прикриває собою якісь інші процеси, наприклад, все той же дерибан бюджету, виконання Мінських угод і багато іншого.