Сенцов розбив головний пропагандистська теза Путіна

Звільнений з російського полону український кінорежисер Олег Сенцов на своїй сторінці в Facebook зізнався, що по крові він не українець, але вважає себе повноцінним громадянином нової України, тому що народився і виріс на цій землі і причетний до того, що Україна почала свій новий виток розвитку.

За словами Сенцова, марно час від часу спалахують суперечки на тему, чи є українці і росіяни братами? Цей спір – повністю безглуздий, хоча б тому що дві нації, два народи дуже походи і, звичайно ж, є родичами. Ось тільки в центрі сьогоднішньої України не національна ознака, а ядро, яке полягає в тому, що люди исповедывают і поділяють одні й ті ж цінності. Тут родинні шляху двох народів, на жаль, розходяться.

Кінорежисер додав, головна тріщина між двома народами сталася в 2014 році. З того часу росіяни не розуміють поглядів українців, намагаються нас затягнути назад у своє «болото». Сенцов підкреслив, всі пам’ятають біблійний розповів про те, як Каїн убив Авеля. Це немов паралель між Росією і Україною. Так ось в оповіданні Каїна після злочину не перестав вважатися братом Авеля, але він став ще і вбивцею. Про це потрібно пам’ятати всім росіянам.