Дивився на ходу «Уральські пельмені»: в мережі показали горе-водія маршрутки в Києві

У Києві поскаржилися на водіїв міських маршруток, один з яких дивився відео під час руху, а другий відмовився везти пасажирів пенсійного віку і грубіянив.

Інциденти сталися в Солом’янському районі. Перший випадок – у маршрутці № 463, розповів в місцевому Facebook-спільноті користувач Роман Малко.

«Везе пасажирів в темний час доби, розмовляє по телефону, встановив планшет на передньому склі і дивиться на ходу «Уральські пельмені» – що це взагалі таке?» – обурився він.

У маршрутці № 550 водій не тільки відмовив пасажирам проїзд, але і «влаштував гонки на виживання».

«На мої прохання скинути швидкість, зупинитися – жодних дій не прийняв. У салоні стирчать прямі кути навареними металу, щілини в дверях, що пролазить нога», – написав киянин.

Facebook ГО «Турецьке містечко»

Facebook ГО «Турецьке містечко»

Скріншот

Скріншот