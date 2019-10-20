Ватажок казахської мафії Патох Шодиев відмив сотні мільйонів — французька поліція

Співробітники правоохоронних органів Франції пред’явили мільярдерові з Казахстану Патоху Шодиеву, що має громадянство Бельгії, звинувачення у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.
Таке рішення було прийнято після триденного допиту, передає France Presse. Влади бізнесмена звинувачують у передачі своєму екс-адвокату і невідомому «носію» €5,8 млн.
Розслідування тривають, і пан Шодиев впевнений, що доведе судді, що цих виплат ніколи не існувало, — розповів адвокат фігуранта Антонан Леві.
Він додав, що його підзахисний хоче довести невинність і відновити свою честь.
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