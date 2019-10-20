Тушкують вертольоти: в Москві спалахнула масштабна пожежа

У Москві спалахнула масштабна пожежа на складі з скотчем в районі пристані Кунцево.

Як передають місцеві ресурси, НП сталася 20 жовтня близько 4 ранку за адресою: вулиця Молодогвардійська, 61.

Пожежі був привласнений підвищений третій ранг складності. Площа пожежі склала 1,5 тисячі квадратних метрів, частково обвалилася покрівля складу.

На місці працюють близько 80 чоловік особового складу управління та близько 20 одиниць техніки, у тому числі гелікоптери.

За попередніми даними, жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.