У справі Гладковського замішані Полторак і Павловський: як домовлялися про постачання Мазів в ЗСУ

В ході слідства по справі президента корпорації «Богдан», екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського, суд дізнався про його телефонну розмову з екс-заступником міністра оборони Ігорем Павловським, в якому також фігурував колишній міністр оборони України Степан Полторак.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на матеріали звинувачення.

За даними НАБУ і САП, в телефонній розмові 6 березня 2017 року Гладковський нібито говорив, що держзамовлення для ЗСУ потрібно включити автомобілі підвищеної прохідності МАЗ-6317 («Богдан — 6317»). Крім того, замовлення має бути оформлений за завищеними цінами, а відповідати за нього повинен «Автоскладальний завод №2», який входить до складу «Богдан Моторс», співвласником якого є Гладковський.

Гладковський: Скажіть, будь ласка, там мені дзвонив і Степан Тимофійович (Полторак). Що він не захотів там по телефону (говорити), потім після цього дзвонив Пашинський. Що там зробити? Ви знаєте чи ні?

Павловський: По чому?

Гладковський: Ну, за цим. Щоб ДОЗ (Державні оборонні закупівлі) вони випустили, щоб ці Мази всі були включені, ви знаєте, що там треба зробити? Який лист треба зробити.

Павловський: Ми зробили лист, підписали його, міністр підписав на прем’єра, все, як годиться.

Гладковський: ні, Ні. Нібито там треба, щоб МАЗ написав листа, що він зробить локалізацію там і все таке.

Павловський: Нічого не говорив міністр. Він мене запитав тільки кількість, скільки в Дозі — і все.

Гладковський: А скільки їх там?

Павловський: 230 Кразів, 100 Мазів.

Гладковський: Так, з’ясуйте, будь ласка, у нього і дайте. Нібито там потрібно зробити на міністра якийсь лист. Яке там зміст цього листа, щоб він…

Павловський: Все, я прийняв. Зараз передзвоню.

За даними слідства, в той час було дві перепони: конкуренти з КрАЗа і лист міністра Степана Полторака 2017 року до уряду, у якому він просив залишити прийнятий критерій — заборона підприємствам, продукція яких менш ніж на 60% складається з деталей українського виробництва (локалізація виробництва), брати участь в державних оборонних закупівель.

Відзначається, що в той час локалізація «Богданів» в той час становила лише 26%, а Кразів — 75,4%. Слідство стверджує, що саме тоді Гладковський зідзвонювався з Павловським. Гладковський заявив, що розмова була вирвана з контексту.

«Там ні слова не було про «Богдан», там про автомобілях МАЗ, постачання яких вирішувалися на державному рівні. Комісії різні, ми їздили до Білорусі, вони приїжджали сюди і шукали, хто буде організовувати виробництво», — прокоментував запис розмови підозрюваний.

Він підкреслив, що говорили розібралися, що для необхідного рівня локалізації в 60% потрібно замінити двигуни на вітчизняні, які не випускаються в «Богдані» і було прийнято рішення — купувати їх у тих, у кого рівень локалізації більший.

Олег Гладковський прокоментував нам телефону розмову із заступником міністра оборони Ігорем Павловським, щодо отримання держзамовлення автомобілів для ЗСУ pic.twitter.com/FmBZfGS5hg

— hromadske (@HromadskeUA) October 19, 2019