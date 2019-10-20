Золоторьов назвав два варіанти розвитку ситуації на Донбасі для Зеленського

Вирішити питання воїни і світу в команди президента Зеленського на даний момент не вистачає ні політичного, ні силового ресурсу. Якби Зеленський пішов на розведення військ, щоб перестали гинути люди і з того і з іншого боку, це була б завдання максимум.

Про це заявив політолог Андрій Золотарьов в інтерв’ю UKRLIFE.TV.

Коментуючи “формулу Штайнмайера”, політолог зазначив, що ДНР і ЛНР не дуже зацікавлені в цій формулі реінтеграції до складу України. У такому разі їм залишається тільки пакувати речі і їхати в Москву, Пітер, або в Ростов, але в Донецьку і Луганську їм місця не залишиться. Але зараз найбільш популярна тема, яка гойдається в інформаційному просторі ДНР і ЛНР, це тема інтеграції в Росію. Є великий суспільний запит на такий сценарій. Тому ватажки квазиреспублик не зацікавлені і будуть робити так, щоб тема не пройшла, але не відбулася з вини України.

Тим часом, Золотарьов вважає, що не Росія примусила до “формули Штайнмайера” Київ, а швидше позиція наших зовнішніх партнерів. “Домовлятися” з боку Трампа, та аналогічна позиція Меркель і Макрона.

“В «формулі Штайнмайера» немає насправді ніякої капітуляції. Зеленський абсолютно правий, коли говорить, що нормандський формат — це єдиний майданчик, де ми може обговорювати і піднімати питання Криму зокрема”, — заявив політолог.

Якщо ми говоримо “ні” “формулі Штайнмайера”, ми отримуємо втрату підтримки з боку наших зовнішніх партнерів, які погодяться з аргументами Путіна про те, що проблема знаходиться не в Москві, а в Києві, який не хоче виконувати угоди, і поступовий демонтаж санкцій проти Росії, вважає політичний експерт.

Також він додав, що проблема реалізації “формули Штайнмайера” полягає також у тому, що українське суспільство не готове прийняти таку формулу.

“73%, які проголосували за Зеленського, хочуть різного світу: одні через війну до переможного кінця, а інші — миру будь-якою ціною. Абсолютно різні позиції, і тут Зеленський виявляється на розтяжці. Говорити про світ у цій ситуації — це стає на граблі”, — зауважив політолог.

Андрій Золотарьов вважає, що врегулювання ситуації на Донбасі може розвиваться по двох сценаріях.

“Два сценарії: або нас через коліно наші зовнішні партнери примусять до виконання Мінська, і така ймовірність існує. Ситуація знову увійде в той фарватер, по якому рухався Порошенко — ні війни, ні миру”, — заявив політолог.