Прорив дамби в Сибіру: з’явилася нова серйозна небезпека

Обвалення греблі в Красноярському краї, де 19 жовтня загинули 15 золотошукачів, могло спровокувати витік ртуті.

Про це агентству «Інтерфакс-Сибір» стало відомо зі слів поінформованого джерела.

За словами співрозмовника агентства, ртуть могла використовуватися при видобутку золота.

Видобуток жовтого металу велася на річці Сейба, яка впадає в річку Сисим, а вона — Єнісей. Таким чином, є небезпека попадання ртуті в одну з головних річок Росії.

Зазначимо, що прорив дамби спровокував загибель 15 людей, ще 16 старателів постраждали. Доля шістьох робітників копальні залишається невідомою.

20 жовтня в Красноярському краї оголошено днем жалоби за загиблими.

Тим часом стало відомо про затримання генерального директора ТОВ «Сисим» в рамках розслідування кримінальної справи про загибель людей при прориві дамби в красноярської золотодобувної артілі. Йому інкримінують ч. 3 ст. 216 КК РФ («Порушення правил безпеки при веденні робіт, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб»).