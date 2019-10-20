Австралійська авіакомпанія встановила новий рекорд найдовшого в світі авіаперельоту

Австралійська авіакомпанія Qantas успішно виконала перший в історії безпосадочний рейс з Нью-Йорка в Австралію. Літак приземлився в Сіднеї, його тривалість рейсу склала 19 годин 16 хвилин.

Про це повідомляє Business insider.

На борту було 40 пасажирів і 10 членів екіпажу, включаючи чотирьох чергових пілотів. Кожному пасажиру, який брав участь у знаковому авіарейсі, виділили місце бізнес-класу, яке можна було переобладнати в ліжко.

Під час польоту був проведений ряд експериментів, результати яких дозволять оцінити самопочуття пасажирів і членів екіпажу.

«Дослідження допоможуть в майбутньому скласти список кандидатів в члени екіпажу і розробити нормативи обслуговування клієнтів на наддалеких рейсах», – повідомили в компанії.

Надалі авіаперевізник планує запуск сверхдлительных рейсів з східного узбережжя Австралії в Лондон і Нью-Йорк.