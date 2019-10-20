Здійснений найдовший безпосадковий переліт в світі

Загальний час польоту лайнера Boeing 787-9 склало 19 годин 16 хвилин. Літак подолав 16 тисяч 309 кілометрів і приземлився з запізненням в 37 хвилин.
На борту літака перебувало 50 осіб пасажирів і членів екіпажу. Мета рейсу — вивчення впливу наддовгих перельотів на людей.
Our very first #QantasResearchFlight has arrived at Sydney Airport with a total time of flight 19 hours and 16 minutes. pic.twitter.com/9aOOV3Nz2s
— Qantas (@Qantas) 19 жовтня 2019 р.
Експрес-інформація по країні
Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.
Прапор
Герб
Столиця – Канберра
Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)
Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)
Офіційний мову – австралійський англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,935 (2-я в світі)
ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)
Валюта – австралійський долар
Раніше найдовшим безпосадочним авіарейсом вважався переліт з Нью-Йорка в Сінгапур. Його тривалість становила 18 годин 50 хвилин, а подолана відстань – 15 тисяч 345 кілометрів.
Найдовший безпосадковий політ некомерційного літака в історії зафіксували в 1986 році – рекорд поставив пілот Вояджера. Літальний апарат знаходився в повітрі без дозаправки 9 днів, 3 хвилини і 44 секунди, подолавши дистанцію у понад 40 тисяч кілометрів.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», відновлено найдовший авіарейс у світі.
За матеріалами «Кореспондент»
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