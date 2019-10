Здійснений найдовший безпосадковий переліт в світі

Загальний час польоту лайнера Boeing 787-9 склало 19 годин 16 хвилин. Літак подолав 16 тисяч 309 кілометрів і приземлився з запізненням в 37 хвилин.

На борту літака перебувало 50 осіб пасажирів і членів екіпажу. Мета рейсу — вивчення впливу наддовгих перельотів на людей.

Our very first #QantasResearchFlight has arrived at Sydney Airport with a total time of flight 19 hours and 16 minutes. pic.twitter.com/9aOOV3Nz2s

— Qantas (@Qantas) 19 жовтня 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



Герб



Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Раніше найдовшим безпосадочним авіарейсом вважався переліт з Нью-Йорка в Сінгапур. Його тривалість становила 18 годин 50 хвилин, а подолана відстань – 15 тисяч 345 кілометрів.

Найдовший безпосадковий політ некомерційного літака в історії зафіксували в 1986 році – рекорд поставив пілот Вояджера. Літальний апарат знаходився в повітрі без дозаправки 9 днів, 3 хвилини і 44 секунди, подолавши дистанцію у понад 40 тисяч кілометрів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», відновлено найдовший авіарейс у світі.

За матеріалами «Кореспондент»

