Над Україною зафіксували високий рівень чадного газу – найвищий в Європі.
На це звернув увагу блогер Сергій Стерненко.
За його словами, вище рівень чадного газу тільки в Китаї.
«Над Україною аномально великі викиди чадного газу. Вже добу рівень З над нашою країною зберігається на дуже високому рівні. Це найвищий рівень у Європі. Більше тільки в Китаї. Цікаво, з чим це пов’язано і чому мовчить Мінекології?» — написав Стерненко в телеграм-каналі.
Дані взяті з ресурсу WINDY.
У коментарях пишуть, що це пов’язано з тим, що українці стали масово і багато палити опале листя.
Над Україною аномально великі викиди вуглекислого газу🌫
Вже добу рівень СО2 над нашою країною зберіагється на дуже високому рівні.
Це найвищий рівень у Європі. Більше тільки в Китаї.
Цікаво, з чим це пов’язаність язано та чому мовчить мінекології? pic.twitter.com/jiJpnXieo6
— Сергій Стерненко (@sternenko) October 20, 2019