Над Україною зафіксували високий рівень чадного газу – найвищий в Європі.

На це звернув увагу блогер Сергій Стерненко.

За його словами, вище рівень чадного газу тільки в Китаї.

«Над Україною аномально великі викиди чадного газу. Вже добу рівень З над нашою країною зберігається на дуже високому рівні. Це найвищий рівень у Європі. Більше тільки в Китаї. Цікаво, з чим це пов’язано і чому мовчить Мінекології?» — написав Стерненко в телеграм-каналі.

Дані взяті з ресурсу WINDY.

У коментарях пишуть, що це пов’язано з тим, що українці стали масово і багато палити опале листя.

Над Україною аномально великі викиди вуглекислого газу🌫

Вже добу рівень СО2 над нашою країною зберіагється на дуже високому рівні.

Це найвищий рівень у Європі. Більше тільки в Китаї.

Цікаво, з чим це пов’язаність язано та чому мовчить мінекології? pic.twitter.com/jiJpnXieo6

— Сергій Стерненко (@sternenko) October 20, 2019