«Хочуть відібрати і обіс**ть»: MARUV різко висловилася про Євробаченні і війні

Одіозна співачка MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні.

У коментарі «КП» артистка прокоментувала пункт про заборону брати участь у конкурсі тим, хто виступав у РФ, заявивши, що «це погано для розвитку музики і в цілому для творчої особистості».

«Жителів планети Земля і так дуже багато всього роз’єднує: мови, колір шкіри, віра чи політичні погляди. Музика залишилася єдиною силою, яка нас об’єднує, і навіть це у нас хочуть відібрати і обіс**ть. Сумно», — обурилася співачка.

«Спочатку цей конкурс створили, щоб об’єднати країни і людей після Другої світової війни, але, мабуть, ми про те забули. Мало того, це умова обмежує свободи людини, як мінімум ті, що прописані в конституції, і як максимум-просто нормальні людські», — вважає MARUV.