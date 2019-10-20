Затягли в ліс і по-звірячому побили: подробиці вбивства молодої матері у Києві

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві 44-річної Олени Лісовий.

Як повідомила у Facebook прес-служба прокуратури Києва, один з них виявився колишнім чоловіком жінки. Вони «обґрунтовано підозрюються у викраденні та вбивстві».

«43-річний чоловік, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою заволодіння грошовими коштами та майном колишньої дружини, вирішив позбавити її життя і залучив до скоєння злочину 55-річного знайомого», — заявили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, 15 жовтня колишній чоловік зателефонував Олені і під надуманим приводом призначив зустріч у мікрорайоні Бортничі (Дарницький район Києва). Жінка приїхала на зустріч на автомобілі Land Rover Discovery близько 15:30.

«У подальшому, користуючись фізичною перевагою, зловмисники напали на потерпілу, наділи на нього наручники і посадили у автомобіль. Після чого повезли в лісосмугу поруч з селом Вороньки Бориспільського району Київської області.

Прибувши на місце, викрадачі забрали жінку углиб лісу, де почали наносити їй удари по життєво важливим органам, голові та тулубу, спричинивши несумісні з життям травми. Скоївши вбивство, зловмисники забрали всі цінні речі потерпілої, заволоділи її автомобілем і покинули місце злочину», — сказано в повідомленні.

За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних і затримати їх. 19 жовтня за погодженням місцевої прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Вирішується питання про обрання їм безальтернативних заходів у вигляді тримання під вартою.

Олена Лісова і її автомобіль