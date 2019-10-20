Проведення саміту G7 в гольф-клубі скасовується: Трамп передумав

Саміт «Великої сімки» 2020 року, проведення якого було заплановано в гольф-клубі президента США Дональда Трампа, який буде проходити в іншому місці.

Про це повідомив американський лідер в Twitter.

«Я думав, що роблю щось дуже хороше для нашої країни, використовуючи «Trump National Doral» в Маямі для розміщення лідерів G-7. Він великий, величний, на сотні акрів, поряд з міжнародним аеропортом Майамі, має величезні бальні зали і зали засідань, і кожна делегація розміщувалася б в своєму будинку», — пише Трамп.

За словами глави Білого дому, він оголосив, що робить це не заради збагачення і не має наміру брати гроші зі своєї країни, якщо це не порушить закон.

«Але, як правило, ворожі ЗМІ та їх партнери-демократи зійшли з розуму!» — обурюється Трамп.

Він підкреслив, що змінив своє рішення проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі за «божевілля з боку ЗМІ і демократів», а також з-за ірраціональної ворожості. Він додав, що розглядається кілька варіантів заміни, одним з яких є Camp David. Варто відзначити, що нове можливе місце поведінку саміту — резиденція президента.