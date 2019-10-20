Похолодает до -7 и пойдет снег: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

После аномально теплого и длительного бабьего лета, Гидрометцентр Украины прогнозирует постепенное понижение температуры на всей территории страны. К выходным 26-27 октября температура воздуха понизится в среднем на 5 градусов. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, пока что нет оснований говорить об окончании “бабьего лета” – оно продлится еще как минимум 7 дней.

“Нового похолодания пока не видно. Просто постепенное понижение температуры по всей территории Украины. Только в конце недели могут пройти небольшие дожди в западных областях, но это не повлияет на ситуацию в целом”, – пояснил синоптик.

“Такая погода, “бабье лето”, будет сохраняться до конца следующей недели. Где-то будет больше облачности, где-то меньше, туманы, но резкого изменения в погоде не ожидается”, – спрогнозировал он.

А согласно данным сайта Gismeteo, в Киеве в среду, 23 октября температура снизится до +15 градусов. В этот же день следует ожидать возвращение осадков.

Потом же и вовсе бабье лето превратится сразу в “бабью зиму”, минуя осень. Ведь уже 28 октября ожидается +5 градусов, а 29 октября стоит ждать дождь со снегом. С 1 ноября, согласно данным ресурса, возможны дневные морозы до -1 градуса, а ночью и вовсе температура упадет до зимних -7.

: ukranews.com