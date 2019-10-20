Брэд Питт назвал двух актеров, которых считает большими талантами

Известный голливудский актер Брэд Питт приобрел славу благодаря привлекательной внешности и ответственному подходу к ролям. После выхода в прокат последнего фильма знаменитого Тантино, где он сыграл главную роль, на актера свалилась новая волна популярности.

Издание “ПопкорнNews” сообщает, что Питт стал лицом октябрьского номера журнала GO, в интервью которому рассказал, как он готовится к ролям и на каких коллег ровняется.

Актер признался, что перед тем, как дать согласие на какую-либо роль он спрашивает себя, что он способен внести в данного персонажа, чего не смог бы другой актер. Питт рассказал, что уже 15 лет данный подход помогает ему в проработке персонажей. В процессе он старается передать через персонажа личный опыт, юмор и переживания, которые оставили в его жизни сильный отпечаток.

Помимо этого Брэд Питт рассказал, что не может соперничать лишь с двумя актерами: Кристианом Бэйлом и Томом Харди. Он признался, что не способен проделать такую же работу над ролью, которую делают эти двое.

Стоит отметить, что актеру на данный момент 55 лет и новый виток популярности возник после роли в фильме “Однажды в Голливуде”, где Питт покорил публику не просто хорошей внешностью, а отменной актерской игрой, которую сам он часто критикует.

: akcenty.com.ua