Більше 2 тонн контрабандних продуктів виявлені в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею

Працівники Львівської митниці виявили понад 2 тонн продуктів харчування в рейсовому автобусі на кордоні з Польщею.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє прес-служба Львівської митниці.

«В пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» під час митного контролю рейсового автобуса працівники митниці виявили факт незаконного переміщення 2107 кг продуктів та 120 літрів молока. Їх намагався ввезти в Україну водій, громадянин України, 27-річний житель Івано-Франківської області», — йдеться в повідомленні.

У працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Було прийнято рішення про поглибленому огляді транспортного засобу у спеціально обладнаному місці. Там в салоні автобуса, його багажному відділенні серед особистих речей митники знайшли незадекларований товар.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Справу направлять до суду, який і визначить покарання.















