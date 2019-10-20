В результаті ДТП в Угорщині постраждали 10 українців, трьох вже прооперували

Автобус вилетів з траси і протаранив дерево неподалік від кордону зі Словаччиною поряд з угорським селом Пацин, що на сході Угорщини.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Згідно з отриманими від поліції даними, водій мікроавтобуса Mercedes в результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з’їхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали 10 громадян України: шестеро людей отримали важкі травми, чотири — легені», — повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

Дипломат заявив, що постраждалі перебували у свідомості і самостійно зв’язатися з рідними і тримають зв’язок з ними. Українців госпіталізовано в медичні заклади регіону Боршод-Абауй-Земплен, де їм надається необхідна допомога.

«Трьом громадянам були зроблені невідкладні операції. Згідно отриманої інформації від завідувача травматології лікарні міста Мішкольц, громадяни України після операції у важкому стані, але загрози їхньому життю немає», — розповів представник МЗС.