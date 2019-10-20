В Украине вступил в силу закон о повышении штрафов за отказ в льготном проезде для УБД

В воскресенье, 20 октября, в силу вступил законопроект №0893 “О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан”.

Документ направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

В частности, на данный момент административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозке граждан составляет 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 136 гривен.

После вступления закона в силу это правонарушение повлечет наложение на водителей транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 гривен. При этом в первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.

: mignews.com.ua