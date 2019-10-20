Чому Пашинського взяли під варту без визначення застави, а Гладковському визначили заставу

Де справедливість? Саме це питання зараз чую і читаю найчастіше в контексті запобіжних заходів Пашинського і Гладковського.

Як так – Гладковського підозрюють у завданні значно більшої шкоди та масштабніших злочинах, ніж Пашинського (це люди пишуть, не я), але Пашинського взяли під варту БЕЗ визначення застави, а Гладковському визначили заставу.

Ніякого порушення в цьому немає.

Така логіка закону. Адже закон різний щодо насильницьких злочинів і, скажімо, щодо корупційних.

Суд ЗОБОВ»ЯЗАНИЙ визначити заставу обираючи запобіжний захід у виді взяття під варту.

Єдине виключення – це злочини з застосуванням насильства. Для них інший порядок. І саме у такому злочині підозрюється Пашинський.

Вісь ці три виключення, коли суд має право не призначати заставу обираючи запобіжний захід у виді взяття під варту:

1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;

2) щодо злочину, який спричинив загибель людини;

3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.

Всі. В усіх інших випадках у суду немає вибору, він зобов»язаний визначити заставу.

Ганна МАЛЯР