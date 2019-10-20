У Закарпатській області три клієнтки таксі побили і пограбували водія. Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції.

20 жовтня вночі в поліцію надійшло повідомлення від аноніма про злочин на АЗС у селі Минай.

Прибувши за викликом, поліцейські з’ясували, що постраждалим є 61-річний водій таксі.

Чоловік повідомив, що постраждав від дій трьох невідомих жінок, яких підвозив.

Клієнтки завдали водієві тілесні ушкодження і відібрали документи.

Подія кваліфікували як розбійний напад.

Жінок розшукали і затримали. Ними виявились дві мешканки Ужгорода віком 32 та 36 років, а також 39-річна мешканка села Концово Ужгородського району.