Самая дорогая монета в мире (фото)

Золотой динар 732 года нашей эры пошел в торги. Начальная стоимость одной из самых редких монет мире составляет 1,5 миллиона фунтов.

Всего в мире остался десяток аналогичных монет. Некоторые в частных коллекциях, другие можно увидеть в музее. Выставленный на торги динар ценен не только великолепной сохранностью.

По сути, он является уникальной редкостью и даже важным историческим документом. Интересно, что золото для динара добыли в руднике неподалеку от Мекки — функционирует он до сих пор.

Торги начнутся только 24 октября. Но эксперты уже сейчас предполагают, что стоимость монеты взлетит как минимум в два раза.

: novosti-n.org