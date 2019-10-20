В США пикап приземлился на крышу дома (видео)

Некоторые автомобильные аварии выглядят весьма забавными, при условии, конечно, что в них никто не пострадал.

Случайности порой настолько курьезны, что их можно использовать в комедийных фильмах или сериалах.

Одна из таких аварий произошла на этой неделе в Белойте (США, штат Висконсин).

Тяжелый пикап Ram 1500 влетел в крышу дома, пока его хозяин спокойно смотрел вечерние программы по телевизору. Как сообщило местное издание Beloit Daily News, автомобиль ехал на большой скорости.

В какой-то момент, по непонятным причинам, его 37-летний водитель Питер Брунер не смог справиться с управлением и съехал с дороги. Не снижая скорости, пикап нырнул в придорожную канаву и тут же выскочил из нее.

Пролетев по дуге десяток метров, автомобиль врезался в крышу стоящего у дороги дома, проломил перекрытия и свесился в гараж. На фото хорошо видны следы пикапа на траве и место удара переднего бампера о землю.

В это время хозяин дома Джо Найра, сидя в гараже, смотрел футбол по телевизору. Обернувшись на грохот, он оказался буквально лицом к лицу с виновником аварии, как в каком-то юмористическом сериале. Комичности ситуации добавило то, что водитель долго не мог понять, что произошло и где он находится.

Позже выяснилось, что Брунер в момент аварии, да и до нее, был не в себе, то есть не в здравом уме и трезвой памяти.

Прибывшие на место крушения пикапа полицейские арестовали водителя, который оказался закоренелым нарушителем да еще и под воздействием наркотиков.

: avtodream.org