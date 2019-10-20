Віктор Небоженко: “Кожен новий президент прикриває корупцію попереднього”

Кожен новий президент України виявляється для України слабше і гірше попереднього. Кожен новий президент прикриває корупцію попереднього президента і продовжує користуватися, створеним їм, пропагандистськими й репресивними важелями влади.

Президент України Зеленський повинен перервати цю сумну традицію, навіть якщо йому це не подобається чи існує сильний спокуса використовувати напрацювання минулих президентів в ім’я інтересів свого оточення чи у боротьбі з економічними конкурентами і політичними супротивниками.

Україні не сильно потрібна красномовність і чарівність, вічна життєрадісність, молодість і особиста чесність нового президента Зеленського – якості особистості, якими він так пишається і яким так подобається людям.

Нам потрібна його політична воля і мужність, здатність переламати себе і своє оточення, і зробити реальні і безповоротні кроки у боротьбі з елітної корупцією і проведення радикальних соціально-економічних реформ.

Віктор Небоженко