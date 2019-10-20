«А де його Сэруха?» Добкін висміяв жує Луценка в Лондоні

Екс-нардеп Михайло Добкін прокоментував відео з Лондона, на якому колишній глава ГПУ Юрій Луценко розповідає про своє вивченні англійської мови.

За словами прес-секретаря Луценка Лариси Сарган, Юрій Віталійович поїхав у Великобританію на курси з англійської мови.

Колишнього генерального прокурора зняли на одній з вулиць Лондона. Чоловік – автор відео — за кадром запитав, що він тут робить. Екс-генпрокурор, який в цей час апетитно уминав яблуко, сказав, що приїхав вчитися.

«Ландан, іс зе кепітал оф Грейт Британ!» — доведено Сером Юриком Луценк￼о. Питання! А де його Сэруха?», — прокоментував відео Михайло Добкін і таким чином натякнув на те, що Луценко був сам — без своєї дружини.