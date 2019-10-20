Українцям пропонують збагатитися на доносах: як це зробити

Верховна Рада 17 жовтня 252 голосами прийняла законопроект №1010 про обличителях корупції. Тепер кожен українець, який повідомив про факт хабара, зможе отримати солідну винагороду. Але і сума хабара повинна бути чималою.

Як заробити на корупціонерів — у матеріалі Styler.

Законопроект крім різних сфер діяльності торкнеться також сфери служби або навчання. Так, якщо в приймальній комісії або у військкоматі ви дізнаєтеся про хабарництво, ви можете про це повідомити.

Винагороду можна отримати лише у випадку особливо великих хабарів — сума повинна перевищувати п’ять або більше тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних громадян (2007 грн в даний час). Тобто хабар повинна бути більше 10 мільйонів гривень.

При цьому викривач отримає 10 %, тобто 1 млн грн. Але і тут є обмеження — виплата за допомогу у викритті корупціонера не може перевищувати 3000 мінімальних зарплат — 12,5 млн гривень.

Варто відзначити, що право на винагороду отримають не всі. Без винагороди залишиться викривач, який сам бере участь у корупційній схемі, той, хто повідомив про порушення в рамках угоди в кримінальному провадженні. Не доплатять і того, хто міг офіційно повідомити про факт корупції, але став викривачем.

Кому можна поскаржитися:

Внутрішній канали — поскаржитися можна уповноваженим органам на роботі.

Зовнішні канали — викривач може звернутися в ЗМІ.

Конфіденційно — про факт корупції можна повідомити в НАБУ.