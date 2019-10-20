Рекордна сума: скільки за бій з Бетербієвим заробив Олександр Гвоздик

Колишній чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) за бій з Бетербієвим заробив 1,5 мільйона доларів, стверджує авторитетний американський журналіст Ден Рафаель.

За інформацією інсайдера таку ж суму отримав і росіянин.

Отриманий гонорар став рекордним в кар’єрі українця. Попереднім найбільшим заробітком для харків’янина був мільйон доларів за бій проти Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).