Неловкая маленькая панда не смогла перевернуться

Малыш стал звездой Сети.

Если перевернуть черепаху и положить её на спину, то перед ней встанут большие проблемы. Вот только, как выяснилось, такая беда может приключиться не только с черепахами, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.

Симпатичная героиня видеоролика, снятого в Китае, тоже оказалась лежащей на спине и пожелала перевернуться. Но детёныш панды такой пухлый и ещё настолько неловкий, что у него ничего не получалось.

Малыш выглядел таким несчастным, что многие зрители не понимают — как можно было на это смотреть и даже снимать видео, и при этом не попытаться помочь детёнышу. Но всё было сделано правильно — маленькая панда с раннего возраста должна уметь справляться с трудностями, что она в итоге и сделала.