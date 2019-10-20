Фашик Донецький: Що робити з пам’ятниками на Донбасі після деокупації? Думка з Донецька

Давайте поговоримо трошки про найближчому майбутньому, точніше про деокупації Донбасу. Вважайте мене романтиком або ким завгодно, але я впевнений, що деоккупация буде і Прапор змінить незрозумілу хрень на адміністративних будівлях колишніх окупованих міст.

Взагалі тема наслідків деокупації складна, про неї не прийнято говорити вголос, але я все таки спробую. І так, пропоную торкнутися тільки однією з проблем після деокупації — пам’ятників «героям» недореспублик. Тема складна і болюча, особливо для Українців, які змушені були стати переселенцями і поневірятися по Україні.

Отже, дыныры і лыныры здохли, пройшли зачистки, почалися суди і т д. Які думки з приводу пам’ятників моторылам, захарченкам, мозговим та іншим терористам? Особисто у мене немає конкретної відповіді, крім як знести всі нахуй, останки виродків спалити і зробити на місці пам’яток безкоштовні громадські туалети + послати нахер стурбовану Європу[з толерантостью у мене погано з 2014 року, якщо шо]. Але це моє бачення вирішення проблеми, навряд чи нам дадуть зробити все вищеописане, ми ж в ЄС хочемо і все таке.

Що робити тоді? Поняття не маю. Взагалі. Але я не хочу, щоб у моєму місті був пам’ятник терористу і щоб умовний бюст захараста став магнітом і культовим місцем для зустрічей ватних недобитків або латентних сепаров. Тому ми зобов’язані терпіти всю цю трахомудию. З ходу і без сентиментів.

Якщо хто не розуміє масштаб проблеми, поясню на пальцях. Згадайте підрив пердаков на росії і у звичайних ватанов, який був при демонтажах пам’яток лисому сифилитику [леніну] : картавий помер давним давно, але в суспільстві знесення пам’ятників лисому викликав наймасштабніший резонанс, в тому числі на росії. А тепер уявіть, що ленін здох роки три тому, в Донецьку потрібно зносити пам’ятник і взагалі шось думати з приводу того, як позбавитися від пам’ятника, і від кісток, і від могили любителя кипяточка. Як на мене, то це задачка не для молодших класів, це вже вища математика й не менше.

Припустимо, що рф з радістю погодиться прийняти кістки орків у себе+пам’ятники дынырийцам-лынырийцам. Це взагалі ідеальний варіант, який вирішує проблему з ходу : Україна позбавляється головного болю, а рф типу своїх не кидає.

Тільки навряд чи рф погодиться на прийом кісток, адже в ріс змі орки розкручувалися як борці за свободу і все хороше, за народовладдя та іншу пропагандистську нісенітниця. Потрібні символи свободи на території рф? Впевнений, що ні. Потрібні кремлю пам’ятники гіві, моторылу і т п розкрученим персонажам в містах рф? Думаю, не потрібні. Перепоховання та пам’ятники викличуть зростання протестних настроїв на росії+огляду на порівняно недавню війну і безліч живих учасників війни в Україні, могили ватанов і пам’ятники перетворяться в культові місця збору радикальних елементів.

Так, рф може впровадити в ці зборища відморозків[шанувальників моторылы та інших гопників в камуфляжі] агентуру і зробити спільноти фанатів дохлих ватанов плюс-мінус контрольованими. Тільки навіщо ці головні болі рф? У гру сидять досить не тупі люди, які розуміють, перепоховання розпіарених “польових командирів” – це бомба сповільненої дії. Крім того, враховуючи зростання протестних настроїв, а точніше сепаратистських, на самій території рф, у місцях поклоніння трупам недоросии з легкістю будуть народжуватися польові командири і лідери протестних рухів, яких не залякаєш кийками і які не будуть робити селфи з автозаків. Рф не потрібні аналоги мавзолеїв нового формату, принаймні поки живий полтораметровый плішивий любитель хлопчиків.

Саме тому рф не захоче приймати у себе навіть кістки гіві та інших ватанов, які здохли за інтереси рф. Рф не потрібні символи опору, навіть перегнилі.

Що робити нам з вами з цим всім ватним мотлохом? Поняття не маю. З плюс мінус більш толерантних варіантів, мені в голову приходить один: викопати всі ці залишки биомусора і вивезти в Чорнобиль, туди, де радіація зашкалює. Ну або скинути нахер в реактор. У підсумку, нам простіше буде ідентифікувати потенційного колаборанта – він тупо буде світитися в темряві. І так — я зараз говорю на повному серйозі.

Ще як варіант вирішення проблеми — викопати весь непотріб, спалити і розвіяти попіл на території рф. У себе на території не можна — вата буде приходити мастурбувати з плакатиками, мовляв тут розвіяний прах недоросов. А так все простіше — пару вагонів попелу в рф і хай ці залишки горілої вати удобрюють землю немитого, нам весь цей серпентарій на не на.

Ну, а на звільнених місцях або поставити свої пам’ятники Справжнім Героям, або забудувати закладами з високою прохідністю людей, щоб буквально через рік всі забули про те шо тут колись стояв пам’ятник якомусь зраднику в камуфляжі.

Тільки що робити з кладовищами в тих місцях, де прикопані останки колаборантів серед цивільних, які не мали ніякого відношення до війни? І хто буде оплачувати ексгумацію ватного мотлоху? Або просто кислотою заливати зверху такі місця? У мене немає конкретних відповідей на ці питання. А у вас?

Епілог. Деоккупация Донбасу принесе багато проблем, які нам з вами доведеться вирішувати в терміновому порядку, починаючи від денацифікації, закінчуючи екологією, розмінуванням регіону, проблемами з пам’ятниками і т д. найсумніше те, що ні попередня влада, ні нинішні типу нова влада поняття не мають як вирішувати проблеми ідеологічного характеру.

Може пора почати вже щось робити, шостий рік війни як ніяк — ? У мене все. Кінець п’єси.

Фашик Донецький