«Президент настільки слабкий, що не може в цій зустрічі відмовити?», — Аслунд про зустріч Зеленського з Коломойським

Коментуючи зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд висловив думку, що президент не повинен зустрічатися з людиною, який «вкрав гроші у громадян України», а зараз вимагає компенсацію за націоналізований «ПриватБанк».

Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд в інтерв’ю журналу НВ розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським.

«Мене дуже бентежить фігура Коломойського і його зустріч з президентом Зеленським. На мій погляд, президент взагалі не повинен зустрічатися з людиною, у якого така репутація. Але він це робить, і виникає питання: чому? Президент настільки слабкий, що не може в цій зустрічі відмовити? Або він не розуміє наміри Коломойського? Всі знають, хто такий Коломойський», – відмітив Аслунд.

За його словами, іноземні інвестори добре розуміють ситуацію з «ПриватБанком» і спостерігають, «як головний підозрюваний у великих фінансових махінаціях приходить до президента, а вони – ні».

«ПриватБанк» – це 5% українського ВВП. Розуміючи це, уряд і Національний банк України в 2015 році рекапіталізували цей банк і врятували. Коломойський ж ці гроші у громадян України вкрав і зараз вимагає компенсацію або банк назад. Тобто йому потрібно повернути їм же вкрадене? Це цирк!» – заявив експерт.

10 вересня Офіс президента опублікував фото зустрічі Зеленського з Коломойським. Як повідомила прес-служба глави держави, на ній говорили про ведення бізнесу в Україні та енергетичній сфері країни. Пізніше Зеленський уточнив, що обговорював з Коломойським зниження тарифів на комуналку.

Крім глави Офісу президента Андрія Богдана, прем’єр-міністра Олексія Гончарука, першого помічника президента Сергія Шефіра і міністра енергетики Олексія Оржеля, яких видно на опублікованому прес-службою президента знімку, на зустрічі були голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, представник держави у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» Юлія Ковалів і виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, розповів Коломойський. Він також повідомив, що це була його перша зустріч з президентом з моменту інавгурації. «Запросять в наступний раз – я ще раз прийду», – сказав бізнесмен.

Коломойський – один з найбагатших українців, співвласник групи «Приват». За даними журналу «Новий час», зі статком $1,6 млрд він займає п’яте місце в рейтингу найзаможніших громадян України. До політичної кар’єри Зеленський був бізнес-партнером Коломойського: з 2012 року на телеканалі бізнесмена «1+1» виходять програми студії «Квартал 95», співзасновником і художнім керівником якої був Зеленський.