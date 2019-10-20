Потап, Кухар, Дзідзьо і Сумська зустрілися з президентом Зеленським

У п’ятницю, 18 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками культури, науки і шоу-бізнесу.

Серед запрошених гостей в офісі глави держави були помічені Потап, Катерина Кухар, Ольга Сумська, Дзідзьо і навіть іменинниця Леся Нікітюк.

На заході, де також був присутній міністр культури Володимир Бородянський, Зеленський говорив про підтримку української культури, про зростання індустрії, про взаємодію сфери культури і шоу-бізнесу з державою і в чому іншому.

«Президент Володимир Зеленський переконаний, що діячі української культури, науки і спорту своїми досягненнями можуть сприяти не тільки популяризації України у світі, але і єднання усіх українців, незалежно від місця їх проживання», – йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці президента у Facebook.

На зустріч із Зеленським і Бородянським прийшли Потап, Катерина Кухар, Ольга Сумська, Дзідзьо, Тіна Кароль, Ірина Горова, Леся Нікітюк, Сергій Сивохо і багато інших.

«Сьогодні відбулася дуже цікава, перспективна і конструктивна зустріч представників культури, спорту, шоу-бізнесу з Володимиром Зеленським та Володимиром Бородянським. Окреслили проблеми, запропонували методи рішення, домовилися про подальшу співпрацю і взаємодію. Майбутнє стало більш окресленим і, головне, з діалогом між бізнесом і владою», – розповіла про захід Ірина Горова.

До речі, сьогоднішня іменинниця Леся Нікітюк зізналася, що прийняла офіційне запрошення в офіс президента за жарт. «Я подумала, звичайно, що мене розводять, бо у мене ж день народження. Але виявилося, немає», – розповіла в insta-сторіс ведуча.