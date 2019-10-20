Олександр Гончаров: “Або дефолт, або викуп ВВП-варантів”

Вона майже не залишила Льоші Гончаруку вибір: або дефолт, або викуп ВВП-варантів.

Розуміє Прем’єр, що тільки важенний «хвіст» боргів не дасть злетіти економіці України та реалізувати його проект економічного зростання за 5-ть років на 40%? Чи усвідомлює він, що створила до його приходу в Кабмін ВОНА – екс-міністр фінансів Наталя Яресько?

Якщо не знає, поясню. Коли Н.Яресько в 2015р. взялася за реструкруризацию боргу, тоді приватні інвестори володіли 17 млрд. дол. США зовнішнього боргу України (основними позичальниками були американці Franklin Templeton і Томас Роу Прайс).

За підсумками переговорів нам «списали» лише 20% зовнішнього боргу – 3,5 млрд. дол. США, проте, на цю суму зобов’язали випустити ВВП-ВАРРАНТИ (або ВВП-облігації), а по сумі боргу нам дали відстрочку лише на 3-й року для виплати відсотків і тіла кредиту.

Власне, борг ніхто не списував, тому вже 3.09.2019 р. ми, платники податків, які виплатили $661 млн. за облігаціями і погасили $444 млн. відсотків прибутковості (процентна ставка за цими цінними паперами була встановлена на рівні 7,75% річних).

Чи Не правда, схема супер! І це ще не все. За умовами реструктуризації, виплати прив’язані до додаткових двом умовам:1) номінальний (з урахуванням інфляції) ВВП країни повинен бути вище $125,4 млрд. (в 2018г. він вже перевищив $130 млрд, тобто було виконано перше умова);2) якщо зростання реального (без урахування інфляції) ВВП України від 3% до 4%, то наші виплати складуть 15% від зростання ВВП, якщо це зростання буде вище 4% – нам доведеться платити 40% (!) від такого приросту. Навіщо А. Яценюк і Н.Яресько з цими грабіжницькими умовами тоді погодилися?! Адже фактично це означає, що Україні невигідно показувати зростання ВВП вище 4% в рік.

Але найгірше те, що з таким жахливим для нас умовами нам, платникам податків, які належить сплачувати до 2040 року!!! Що робити? Є тільки два варіанти:А. Оголошувати дефолт.Б. Викуповувати як можна швидше ВВП-варанти.

Олександр Гончаров