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Назван продукт, который может спасти от рака

20.10.2019

Перец чили может уменьшить метастазирование рака легких.

К такому выводу пришли американские ученые из Университета Маршалла.

Специалисты утверждают, что капсаицин блокирует активацию белка Src, который отвечает за выживание и смертность раковых клеток.

Таким образом, вещество, которое придает остроту перцу чили, может стать основой для разработки новых противораковых препаратов. Тем не менее, специалисты занимаются поисками аналога этого компонента. Это связано с рядом побочных эффектов, которые вызывает капсаицин.

По словам ученых, вещество может спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта и спазмы желудка, потому не является идеальным вариантом в борьбе с раком.

: nua.in.ua

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