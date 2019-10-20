Назван продукт, который может спасти от рака

Перец чили может уменьшить метастазирование рака легких.

К такому выводу пришли американские ученые из Университета Маршалла.

Специалисты утверждают, что капсаицин блокирует активацию белка Src, который отвечает за выживание и смертность раковых клеток.

Таким образом, вещество, которое придает остроту перцу чили, может стать основой для разработки новых противораковых препаратов. Тем не менее, специалисты занимаются поисками аналога этого компонента. Это связано с рядом побочных эффектов, которые вызывает капсаицин.

По словам ученых, вещество может спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта и спазмы желудка, потому не является идеальным вариантом в борьбе с раком.

: nua.in.ua