Назван продукт, который может спасти от рака

Перец чили может уменьшить метастазирование рака легких.
К такому выводу пришли американские ученые из Университета Маршалла.
Специалисты утверждают, что капсаицин блокирует активацию белка Src, который отвечает за выживание и смертность раковых клеток.
Таким образом, вещество, которое придает остроту перцу чили, может стать основой для разработки новых противораковых препаратов. Тем не менее, специалисты занимаются поисками аналога этого компонента. Это связано с рядом побочных эффектов, которые вызывает капсаицин.
По словам ученых, вещество может спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта и спазмы желудка, потому не является идеальным вариантом в борьбе с раком.
: nua.in.ua