Оля Полякова надела мини и показала стройные ноги

На просторах современного шоу-биза сложно найти более яркую и эпатажную артистку, чем Оля Полякова. В начале своей музыкальной карьеры блондинка пробовала себя в разных музыкальных направлениях, но успех пришел к ней тогда, когда она сменила свой репертуар на песни с юмористическим уклоном.

Видеоработы звезды – это забавные истории, в которых артистка не боится предстать смешной. Но в реальной жизни она по праву считается одной из самых женственных и привлекательных звезд украинской эстрады.

Артистка часто появляется на публике в откровенных нарядах, а ее концертные костюмы всегда выгодно подчеркивают идеальное тело и стройные ноги. “Визитной карточкой” звезды являются стильные и оригинальные кокошники.

Будучи матерью двух дочерей, артистка прилагает максимум усилий, чтобы держать себя в форме и регулярно занимается спортом. Благодаря ее усердию и самоотдаче, поклонники могут наслаждаться каждым ее снимком.

Так, на днях на фан-странице Королевы Ночи появилось несколько эффектных снимков, на которых певица позирует в элегантном сером платье из струящейся ткани. Наряд оголил самые «выдающиеся» части ее сногсшибательной фигуры. Свой образ она дополнила остроносыми туфлями на высоких каблуках. Волосы – распущены, на лице – естественный макияж.

В оценках увиденного в кадре фанаты не скупились на похвалу и комплименты.

: hyser.com.ua