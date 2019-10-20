Настя Каменских рассказала о жизни с Потапом после свадьбы

Настя рассказала, что ее жизнь с Алексеем Потапенко после свадьбы совершенно не изменилась.

По словам певицы, ранее они старались всячески скрыть от поклонников свои отношения, поэтому все привыкли видеть ее в пикантных образах. Но дома, она всегда занята заботой о своем любимом.

“Я готовить успеваю. Похвастаться мне есть чем, вот вчера я наготовила на два дня и все приемы.” По словам Насти, секрет ее молодости — это спорт, правильное питание, счастье и любовь. Так же она призналась, что к спорту Потапа приучила именно она.

“Я начинала заниматься спортом сама, правильно питалась и следила за собой. Алексей увидел мои результаты и сказал, что тоже хочет.”

: ura-inform.com