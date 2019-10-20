“Тримали за рабів”: як жили жертви прориву дамби в Красноярському краї

У Красноярському краї, де в ніч на суботу на річці Сейба стався прорив дамби і затопила селище золотошукачів, за офіційними даними загинуло п’ятнадцять чоловік. Ще 6 числяться зниклими без вести. Обставини аварії належить з’ясувати слідчим. В офісі компанії «Сибзолото», що володіє золотодобувної артіллю, пройшли обшуки. Порушено кримінальну справу.

В яких умовах доводилося працювати людям на копальнях, що змусило їх поїхати на заробітки в тайгу, і чому родичі не можуть дізнатися про стан близьких – в матеріалі «МК».

«Чоловік ледве говорив, наковтався бруду»

Євгенія Камардина почула про трагедію новин. У неї там працював чоловік – Олег Камардин. Холдинг не сповістив їх родичів співробітників про НП. Керівництво фірми відразу відключило усі телефони. Всю суботу жінка намагалася додзвонитися на гарячу лінію. Обривала телефони адміністрації найближчого до місця НП селища Щетинкино. Тиша. Ближче до 15.00 з нею зв’язалися. «Ваш чоловік живий», – почула вона в трубці. На прохання Євгенії розповісти, де він знаходиться, як себе почуває, з’ясувати хоч якісь подробиці, відповіли, що подробиць не знають.

– Чоловік мені завжди дзвонив в обід. Жодного дня не пропускав. А тут нічого. Всю інформацію я отримала із ЗМІ. Дивом додзвонилася на гарячу лінію, залишила свої дані, мені сказали, що передзвонять. І знову почалися болісні очікування. Вдень нарешті подзвонили, сказали тільки, що живий. Більше нічого. Я не знаю, хто це дзвонив. Може, МНС? – розповідає Євгенія. – До чоловіка я не змогла додзвонитися. Телефон у нього поза зоною доступу. Напевно, апарат потонув. Така невідомість пригнічує.

За словами співрозмовниці, чоловік працював на підприємстві водієм бензовозу з квітня цього року. На умови не скаржився. Не тому, що все влаштовувало, просто людина така.

– Він би ніколи не став скаржитися – не в його характері, – продовжує Камардина. – Хоча якісь речі йому явно не подобалися, як і мені. Наприклад, чоловікові обіцяли стабільний графік роботи: місяць працює – місяць вдома. У підсумку, вчасно його не відпускали, як і інших його колег. Робочим прямо заявляли: «Поїдете, не отримаєте виплат». У підсумку, за сім місяців роботи Олега відпустили у відпустку всього два рази на 2 тижні. Причому, кілька днів відпустки він провів в офісі компанії. У них правила: перед тим як заступити на вахту – проходиш випробування на детекторі брехні, перед тим, як покинути пост – знову сідаєш на поліграф. Зарплату люди отримували не на картку, а готівкою. Чоловікові платили 54 тисячі рублів. Але щоб отримати суму, потрібно відстояти в черзі день, а то і два. Народ займав чергу в 6 ранку і досиджували до пізнього вечора. На руці писали номер, щоб не загубитися в натовпі. У підсумку, на відпочинок вдома у чоловіка залишалося рівно 11 днів.

– Навіщо потрібен детектор брехні?

– Напевно, щоб бензин ведмедям в тайзі не продав – жартували ми з ним, – додає Євгенія.

Цікавлюся, чи надавала компанія страхування робітників на випадок позаштатної ситуації.

– Про страховку не чула, але навряд чи на неї можна розраховувати. Ще чоловік поїхав на вахту на своїй машині. Так зручніше речі та інструменти перевозити. Напевно, автомобіль теж потонув. Нову нам вже не купити, – зітхає співрозмовниця.

Коли з’явився список загиблих, Євгенія довго боялася його подивитися.

– Олег адже мені так і не набрав. Навіть якщо і дадуть йому подзвонити, він навряд напам’ять згадає мій номер. А запитати посоромиться. Уявляю, як він переживає.

Ближче до вечора ми знову зв’язалися з жінкою.

– Чоловік подзвонив з чужого телефону. Ледве говорив, задихався. Сказав, відразу не звернувся до лікарів, а зараз йому стало погано. Наковтався бруду. Я йому веліла терміново шукати лікарів. Адже У нього може эмфезема розвинутися, це набряк легенів та смерть. Господи, чому постраждалих відразу не оглянули?

Де знаходиться Олег, що з ним відбувається – Євгенія не встигла запитати, та і йому важко було говорити. Номер, з якого дзвонив чоловік, пізніше виявився недоступний. Жінка знову набрала на гарячу лінію. Там вже не відповідали. Подзвонила до лікарні міста Курагино. За деякими даними, саме туди відвозили постраждалих. Там її сповістили, що всім, кому потрібна термінова допомога, відправили на вертольоті в Красноярськ.

– Через місяць буде 29 років, як ми разом. Ми реально дві половинки. Не зможу без нього. І на вахту більше не відпущу, – каже Євгенія. – Мені головне, зараз його розшукати. А то, може, я рано раділа?

«Жили в бараках, як собаки»

У найближчі дні нам належить дізнатися багато цікавого про ту компанію, яка відправляла робітників на копальні. Поки ж ми самі зв’язалися з людьми, які поділилися своїми спогадами про умови, в яких їм доводилося працювати в тому місці, де сталася трагедія.

– В тому місці, де сталася трагедія, працювали мої знайомі, – розповідає Євген. – Хлопці розповідали дивовижні речі. Наприклад, техніка там була допотопна, ламалася з завидною постійністю, нову не надавали. Якщо твоя одиниця техніки виходила з ладу, то поки шукали запчастини або заміну, машина простоювала. В цей час водія відправляли на господарські роботи – дрова колоти, лазню топити. Тому професіонали туди не їхали. Працювали в основному ті, кого нікуди більше не брали – це молодь без досвіду, люди із сумнівними документами, багато приїжджих з Казахстану, набирали місцевих з прилеглих поселень.

– Золота там багато здобували?

– Компанія «Сисим», яка входила до холдингу «Сибзолото», мало добувала. Відповідно: немає здобичі, немає і грошей. Насправді, таких організацій багато в Росії, і всі працюють на межі якогось ПП. Цього разу не пощастило «Сисиму».

Микита працював в «Сисиме» з 2013 по 2016 рік: «Пам’ятаю, в ті роки вже прориває дамбу, щоправда, на іншому ділянці. Тоді з’ясували, аварія сталася через недбалість гірничих майстрів. Обійшлося без жертв. Винні відбулися штрафом».

Євген живе в Курагино, недалеко від місця НП. Деякий час тому він звільнився з компанії. На те були вагомі причини.

– Умови там жахливі. Люди живуть в дерев’яних бараках, як собаки. Їжа непридатна для шлунка. На кухні панує антисанітарія, – рубає з плеча чоловік. – Кухарів набирають з довколишніх сіл. Утворення у них ніхто не питає – готувати вміють і ладно. На керівні посади призначають по знайомству. Людини з боку туди не поставлять. Робочий контингент – без належної освіти. Здавалося, що там всі люди не на своїх місцях сидять.

Цікавлюся історією дамби.

– Цієї дамби навіть немає в загальному технічному реєстрі. Щоб узгодити в тих місцях будівництво, потрібно пройти купу інстанцій, витратити гроші та час. Місцевість там складна. А тут вирішили плюнути і ризикнути. Авось прокотить. Але це я тільки недавно дізнався. Коли там працював, нас про можливу небезпеку не попереджали. Навпаки, запевняли, що умови праці шикарні, – продовжує чоловік. – Керівництво холдингу вже точно зараз не візьме на себе відповідальність за будівництво дамби. Скажуть, що якийсь «дядько» без їх відома порушив техніку безпеки, знайдуть крайнього і покладуть провину. А ще можуть провину на бобрів списати. Їх там багато. Вже по району пішли чутки, що це тварини греблю зламали.

Цікавлюся зарплатами в компанії.

– Я зараз в іншій компанії працюю. За 30 днів отримую 200 тисяч рублів. Холдинг людям платив 30 тисяч в кращому випадку за місяць. Щоб отримати гроші, народ за три дні в касі стояли. Зарплату видавали лише готівкою.

– Відомо, що хвилею змило гуртожитку. З чого їх будували?

– Гуртожитки там барачного типу з пиломатеріалу. Будували їх з дерев, які спиливались при очищенні ділянки під розробку родовища. Це брус і дошки. Ставили гуртожитку на швидку руку, як времянки без фундаменту.

– Чому ви звільнилися?

– Отруїлися ми з хлопцями там одного разу. В їдальні там – моторошна антисанітарія Ось як-то повечеряли і лягли всі. Продукти закуповують найдешевші. Одного разу зайшов у підсобку їдальні і очманів. Собака таким не годують. Найближчий Магазин в 40 км. Лікарів, природно, ніяких немає. Зв’язок нормальна теж відсутня. Помирати надумаєш, «швидка» не приїде. От після того масового отруєння, всі хлопці і звільнилися. Холдинг заманює людей гарною рекламою. Їх роликів на Ютубі повно. Але на ділі все виявляється зовсім інакше, ніж на картинці.

«Залишаються від безвиході»

Колишні вахтовики, які працювали на підприємстві, вважають, що народ туди йде від безвиході. Роботодавці цим користуються.

– Я в тому місці, де загинули люди, відпрацював рівно тиждень і звільнився, – розповідає Антон. – Грошей за той тиждень мені не виплатили. Спочатку влаштувався туди водієм навантажувача, але за фактом працював різноробочим. У центральному офісі тобі обіцяють одне, а виходить інше. А всі ці рекламні ролики компанії на Ютубі – показуха чистої води.

– Золота там багато добувають?

– Прилади стоять, працюють цілодобово. Значить добувають. Скільки – поняття не маю.

– Як могло змити всі гуртожитки?

– Там навіть такого поняття немає, як гуртожитку. Стоять звичайні будівельні вагончики, або рубані балки з круглого лісу – в них живуть люди.

– Відомо, хто будував греблю?

– Скажу так – кваліфікованих кадрів в тих місцях немає. Гірничі майстри – пацани трохи старше двадцяти років. Влаштовуються туди після 2-місячних курсів. Профільної освіти не мають. Ось такі хлопці, напевно, і будували дамбу.

– Кого набирають у штат?

– Кого там тільки немає. Навіть пенсіонери присутні. Багато громадян з близького зарубіжжя, вони працюють по 8 місяців, висиджують повністю «сезон». По зарплаті там не обманюють, але за умови, що ти тут працюєш день і ніч. Часто затримують виплати по 3-4 місяці. За договором вахта повинна тривати 2 місяці, потім надається місяць відпочинку. Але на ділі так не виходило. Мій знайомий три роки там відсидів практично без відпочинку, тому що «перекрити» його посаду виявилося нікому. Адже коли Я звільнився, прийшов до них в головний офіс, висловив претензії. А через деякий час вони мені знову стали надзвонювати, запрошувати на роботу.

Ми подивилися сайт холдингу «Сибзолото». Вакансій – повно. Зарплати – від 50 тисяч і вище.

– Велика плинність. Ось і вакансій багато, – пояснює співрозмовник. – Беруть всіх. Без досвіду роботи навіть. Знаєте, хто звідти не йде? Кому нікуди подітися. Наприклад, живе мужик в глухому селі, побачив вакансію, продав корову, на виручені гроші дістався до Красноярська, щоб влаштуватися в компанію машиністом екскаватора. Приїхав на місце, а йому кажуть: вакансії машиністів закриті, підеш гірником. Людині, який на останній гроші добрався до цієї глушини, діватися нікуди. Він і залишається. Ось таких там повно.

Максим, якому теж довелося працювати в золотодобувної компанії, поділився, що начальство тримає співробітників в чорному тілі: «До людей там ставляться, як до рабів. У фірмі все безправні, тому скандалити марно. Деякі не виносять такого ставлення і йдуть. Більшість терплять від безвиході до кінця вахти. Але ті, хто звільнився, Назад ніколи не повертаються. Боюся, як би в цій трагедії крайнім не зробили якраз якого-небудь роботягу. Думаю, ще залякали всіх, хто виявився очевидцем, вони будуть мовчати. Так що правди ми можемо не дізнатися».

Сергій: «Я працював там у травні наймачем шлиха з приладів. Робота важка, платили 50 тисяч рублів. Багато моїх знайомих опинилася в момент трагедії на місці. Зараз зв’язався з ними. Вони, як води в рот набрали. Подробицями не діляться. Тільки й сказали: «Нас затопило». І все. Мобільний зв’язок їм не надали, щоб зв’язатися з родичів. А те, що всі общаги знесло, я не дивуюся. Ці будиночки вітром могло легко знести, не те що хвилею».

«Не знала, що є якась гребля»

Ми зв’язалися з мешканкою сусіднього села Щетинкино, що в 17 км від місця трагедії.

– Сьогодні в нашу школу привезли близько 50 – 60 осіб. Там спочатку всіх потерпілих розмістили, – каже Олена. – У нас в селищі всього 200 чоловік живуть. В школу в цьому році ходять 10 дітей.

– Ви про дамбу чули раніше? Давно її побудували?

– Взагалі не знала, що там дамба якась є. Перший раз чую.

– Про загрозу затоплення вам говорили?

– Про загрозу затоплення теж ніколи не чула.

– Багато людей з вашого села працювали на копальнях?

– Так, багато працювали.

– Напевно, кухарями йшли або на хозроботи?

– Ні, їх навчали на будь-яких апаратах працювати. Туди всіх брали.

– Лікарня в селі є?

– Прилегла знаходиться в Курагино, це 100 км від нас. В Краснокаменську була, в 50 км, але звідти всі лікарі розбіглися. Тому важких постраждалих, напевно, в Курагино відвезли. До Красноярська теж далеко – 250 км на машині.

– Рятувальники у вас є на випадок НС?

– Та ви що, нікого в нас немає. Тут, якщо біда якась, ніхто й не допоможе.