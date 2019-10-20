Попалися на ділі Гладковського: НАБУ запідозрили в «зливи» державних таємниць

НАБУ запідозрили в прослуховуванні телефонних розмов, які містять державну таємницю.

Про це в телеграм-каналі заявив журналіст Володимир Бойко. За його словами, Бюро отримало доступ до ліній урядового зв’язку Держспецзв’язку.

Бойко звернув увагу, що в суді над Олегом Гладковским прокурор зачитав витяг з протоколу негласних слідчих (розшукових) дій. За словами сторони звинувачення, 6 березня 2017 Гладковський під час телефонної розмови з тодішнім міністром оборони Степан Полторак намагався схилити його відкликати лист, в якому пропонувалося залишити без змін постанову Кабміну за рівнем локалізації вантажного автотранспорту для потреб ЗСУ на рівні 60%.

“Гладковського це не влаштовувало, оскільки автомобілі “Богдан 6317” мали ступінь локалізації 26,4% і не могли бути включені в державний оборонне замовлення. На наступний день Гладковський зателефонував заступнику міністра оборони Ігоря Павловському і переконав його змінити позицію міністерства», — передає Бойко.

За його словами, Гладковський не міг обговорювати це питання за звичайною мобільного зв’язку, а виключно по лінії урядового зв’язку, по якій дозволяється передавати інформацію, що містить гриф «секретно».

«Отже, НАБУ отримало в Держспецзв’язку доступ до ліній урядового зв’язку і прослуховує телефонні розмови, що містять державну таємницю», — заявив Бойко.

«Це дуже цікаво, оскільки директор НАБУ Артем Ситник та його перший заступник Гізо Углава не тільки систематично передають у посольство США матеріали кримінальних проваджень, які розслідує НАБУ, але і носять своїм кураторам з спецслужб США і Великобританії нерозсекречених протоколи НСРД. Тому виникає питання: чи передають Ситник і Углава іноземним спецслужбам також записи розмов, які вищі посадові особи України ведуть по лініях урядового зв’язку АТС-100 і АТС-200?» — написав він.