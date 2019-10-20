У Миколаєві патрульні на Opel врізалися в стовп: один загинув, інший постраждав

У Миколаєві автомобіль в’їхав у бетонний стовп, одна людина загинула, ще одна травмована.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області, ДТП сталося в суботу, 19 жовтня, о 22:42 на пр. Богоявленському.

«25-річний водій автомобіля Opel Vectra, за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя за межі проїзної частини та допустив зіткнення з бетонним стовпом», — йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП 25-річний пасажир авто від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, водій з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізований. Попередньо подія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

В патрульній поліції згодом уточнили, що в авто їхали співробітники управління патрульної поліції Миколаївської області — патрульний 2-го батальйону, сержант поліції Ігор Озеров і патрульний 1-го батальйону, сержант поліції Сергій Афанасьєв. За кермом перебував Афанасьєв, поки лікарі борються за його життя. Сержант Ігор Озеров загинув.