У Росії учнів школи замість стільців пересадили на пляшки: мережа підірвали фото

У мережі з’явилися фото з російського Новосибірську. Їх автор, блогер з ніком «Життя в Росії», показав, як у шкільній їдальні борються з браком стільців.

«У Новосибірську через брак стільців школярів пересадили на пляшки…», — підписав він фото.

На одному зі знімків видно, що діти, яким не вистачило ні стільців, ні пляшок, намагаються пристосуватися, приймаючи їжу… навприсядки.

У мережі вибухнули емоціями, звернувши увагу, що це відбувається в країні, мнящей себе супердержавою і країною-переможцем.

«Неврожай стільців, чи що? Решта ніби все є: столи, їжа, одяг…», — здивувалася Любов Надєждіна.

«12 стільців: російська влада, це діти сироти! Тягнуть, тягнуть — коли ви вже… лусніть?!», — обурився користувач з ніком Андрій.

«Російській саме на пляшці і місце, так склалося історично. Добре, що їх стали змалку до цього привчати», — вирішив Roland Deschain.