«Принижують за національністю і навіть вбивають»: Стало відомо про життя українців у Польщі

Українці, які перебувають у Польщі на заробітках, почали частіше скаржитися на приниження з боку поляків.

Така заява пролунала від Віталія Махинько, голови профспілки «Трудова солідарність». За його словами, українці постійно стикаються не тільки з приниженням за національністю.

За кілька років у Польщі відбулися кілька вбивств. Голова профспілки підкреслив, що правоохоронні органи дуже часто ігнорують заяви, які надходять від заробітчан. «Ці кричущі випадки з вбивствами, побиттями, приниженнями – лише вершина айсберга. Польська поліція дуже часто відмовляє у прийнятті заяв від українців. А якщо взяли, то навряд чи проведуть розслідування», — розповів Махинько.

За його словами, подібні інциденти почали відбуватися вже щодня, проте поляки зовсім не бояться поліцію, оскільки впевнені в своїй безкарності.

Між тим, адвокати розповіли, що польська поліція дуже рідко приймає заяви від українців у разі, якщо не відбулося вбивство. Втім, у Польщі розслідують всі справи, незалежно від того, якої національності людина. «Але є й інші ситуації, коли наші співвітчизники скоюють злочини проти поляків з того ж національною ознакою. І в одному, і в іншому випадку це незаконно», — розповіла адвокат Ірина Мізіна.